Москва, 25 мая, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Александр Щербак/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

По её информации, на встрече были рассмотрены вопросы ближневосточного урегулирования.

Отмечается, что, помимо этого, на встрече с директором Агентства национальной безопасности Бахрейна Аделем аль-Фаделем Патрушев обсудил вопросы региональной безопасности в зоне Персидского залива.

Уточняется, что встречи прошли на полях международного форума по безопасности в Подмосковье, который был организован под эгидой Совета безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, Москва призвала ООН уделить особое внимание ближневосточному урегулированию, в частности обратить внимание на отношения Палестины и Израиля, обострившиеся на фоне ситуации с мечетью Аль-Акса.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в сложившейся ситуации ООН следует задействовать потенциал своих региональных присутствий с целью провести тщательный анализ происходящего, выявить первопричины очередного цикла насилия, разработать предложения о дальнейших коллективных усилиях по стабилизации обстановки в зоне конфликта и доложить их Совету безопасности.