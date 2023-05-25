Луганск, 25 мая, 2023, 08:34 — ИА Регнум. ВСУ проводит ротацию на краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На краснолиманском направлении украинские боевики ведут ротационные мероприятия», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что около населённого пункта Ямполь разведка зафиксировала ротационные мероприятия противника.

Ротация осуществляется мелкими группами по 5–7 человек, при этом для перевозки личного состава ВСУ используют в основном гражданские автомашины, уточнил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские артиллерия и авиация отразили атаки ВСУ в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Украинские войска из числа 81-й аэромобильной и 63-й механизированной бригад пытались вернуть утраченные позиции на торском участке ДНР и в районе Серебрянского лесничества ЛНР.