В Крыму отразили атаку шести украинских беспилотников, заявил Аксёнов
Аксёнов заявил об отражении атаки шести украинских беспилотников в Крыму
Симферополь, 25 мая, 2023, 08:28 — ИА Регнум. За ночь в Крыму были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты средствами ПВО шесть украинских беспилотников, сообщил 25 мая глава региона Сергей Аксёнов.
«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
Аксёнов добавил, что жертв и пострадавших нет. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитых ночью 25 мая в небе над Севастополем беспилотниках.
По его словам, два БПЛА были сбиты средствами ПВО в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены.