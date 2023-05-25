Симферополь, 25 мая, 2023, 08:28 — ИА Регнум. За ночь в Крыму были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты средствами ПВО шесть украинских беспилотников, сообщил 25 мая глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Аксёнов добавил, что жертв и пострадавших нет. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитых ночью 25 мая в небе над Севастополем беспилотниках.

По его словам, два БПЛА были сбиты средствами ПВО в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены.