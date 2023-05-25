Киев, 25 мая, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что поставка истребителей F-16 Киеву станет сигналом России.

Federico Gambarini/Global Look Press Владимир Зеленский

Ранее он заявил, что первый переданный Киеву истребитель F-16 якобы станет одним из самых сильных сигналов со стороны мирового сообщества о том, что Россия проиграет.

Один из пользователей порекомендовал украинскому президенту перестать мечтать. Он также напомнил, что Зеленский уже проиграл.

Другой комментатор напомнил, что истребители F-16 устарели, поэтому они не станут фактором, который изменит ситуацию. Он также отметил, что передача Украине самолётов будет способствовать дальнейшему движению конфликта в сторону ядерного уничтожения.

«Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом», — написал он.

Ещё один читатель рекомендовал украинскому президенту перестать втягивать весь мир в этот конфликт.

Пользователи отметили, что наркотики сильно изменяют восприятие реальности. Они написали, что никто Зеленскому не верит.

Как передавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте. При этом он подтвердил, что в ряде стран НАТО началось обучение лётчиков ВСУ работе с F-16. Этот шаг — новое подтверждение того, что поддержка Украины со стороны НАТО будет долгосрочной, сказал генсек.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятные поставки F-16 на Украину, отметил, что Запад направляет в Киев всё более опасное оружие, видимо, не считая реальной перспективу перерастания конфликта в ядерный. Такое мнение западных политиков ошибочно, подчеркнул он.

Генерал и экс-начальник главного штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико заявил, что странно искать в стране инструкторов для обучения украинцев на F-16, поскольку ни один местный пилот не садился за штурвал этого истребителя уже более 11 лет.