Пхеньян, 25 мая, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Россия и Северная Корея работают над созданием системы расчётов в рублях, это поможет нарастить товарооборот. Об этом 25 мая заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По его словам, объёмы двусторонней торговли двух стран крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны. Причины такой ситуации кроются в тяжелых последствиях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

«Тем не менее у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот, — сказал дипломат в интервью РИА Новости. — Главное, установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем».

Как сообщало ИА Регнум, ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея «будет стоять в одном окопе вместе с армией России».

По её словам, именно США доводят ситуацию в регионе до опасной грани, создают серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России.