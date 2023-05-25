Посол РФ Мацегора опроверг информацию о поставках КНДР боеприпасов в Россию

Москва, 25 мая, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Москва не закупает у Пхеньяна боеприпасы, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.

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О какой поставке снарядов кому бы то ни было может идти речь, если Северная Корея фактически находится в предвоенном состоянии, отметил он.

Арсеналы нужны самой КНДР, опроверг дипломат появившиеся в западных СМИ утверждения об имевших место поставках оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон недоволен сотрудничеством России и КНДР в военной сфере. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби обвинил КНДР в поставках России артиллерийских боеприпасов, которые используются в зоне СВО.