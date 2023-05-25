Симферополь, 25 мая, 2023, 07:54 — ИА Регнум. В Крыму утром 25 мая был сбит вражеский беспилотник самолётного типа, который пытался атаковать водонасосную станцию в Бахчисарайском районе. Сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Avilov Vzlet БПЛА

Система ПВО засекла и сбила дрон в двух метрах от объекта водоснабжения. В здании станции выбило окна. Серьёзных повреждений нет.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитых ночью 25 мая в небе над Севастополем беспилотниках. Два дрона были сбиты ПВО в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены.