Марочко: жительница Харьковской области подорвалась на мине ВСУ

Луганск, 25 мая, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Тяжело ранена мирная жительница Харьковской области, которая подорвалась на украинской противотанковой мине, сообщили 25 мая в Луганском информационном центре со ссылкой на военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

Женщина по требованию солдат ВСУ на автомобиле съехала на обочину грунтовой дороги и уступила дорогу колонне украинской техники. При начале движения одно колесо машины наехало на мину. Инцидент произошел возле украинского блокпоста в районе населённого пункта Кисловка.

Помощь пострадавшей оказали проезжавшие мимо неравнодушные граждане, которые доставили женщину в больницу. Состояние пострадавшей оценивается врачами как тяжёлое, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, при подрыве противопехотной мины «Лепесток» в Петровском районе города Донецка пострадала женщина. Всего в ДНР зарегистрировано более 110 случаев подрыва мирных граждан.