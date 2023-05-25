«Флорида» стала первым финалистом кубка Стэнли, обыграв «Каролину»

Санрайз, США, 25 мая, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Хоккейная команда «Флорида Пантерз» по результатам встречи с «Каролиной Харрикейнз» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая состоялась в Санрайзе, стала первым финалистом кубка Стэнли.

(сс) Krzysztof Baran Хоккей

Игра завершилась со счётом 4:3. Победные очки «Флориде» принесли Энтони Дюклер и Райан Ломберг, а дубль оформил Мэттью Ткачук. От «Каролины» в ворота соперников прилетели шайбы от Пола Штястны, Теуво Терявяйнена и Йеспера Фаста.

Российский голкипер Сергей Бобровский, играющий за «Флориду», отразил в матче 36 бросков из 39. После победного гола своей команды он расплакался. Бобровский впервые в своей карьере получил возможность сыграть в финале кубка Стэнли.

Как сообщало ИА Регнум, во вторник, 23 мая, стали известны участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и Тампере. В плей-офф вышли хоккеисты из Швейцарии, которым предстоит встреча с Германией, сборная Швеции примет участие в матче с Латвией, игроки из США сразятся с чехами, сборная Канады — с Финляндией.