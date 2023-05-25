Вашингтон, 25 мая, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский мог потерять власть в стране из-за действий Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин.

President.gov.ua Зеленский

О потере Зеленским контроля над Украиной говорят попытки атак российской территории, вопреки убеждениям со стороны США в адрес украинской разведки не идти на этот шаг. При этом Зеленский заявлял, что не знал о планах ГУР и планируемых нападениях на Россию, написал аналитик.

«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» — поинтересовался автор.

Для дальнейшей поддержки Украины у США нет рациональной причины. Сначала в Вашингтоне оправдывали поставку оружия ВСУ выигрышем в конфликте, теперь оказание военной поддержки объясняется бедственным положением Киева, резюмировал Делвин.

Как сообщало ИА Регнум, в Вашингтоне предположили, что за атакой дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле стоит одна из украинских спецслужб и неизвестно, знал ли о налёте дронов украинский лидер Владимир Зеленский. В Кремле попытку удара расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.

Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины генерал ВСУ Вадим Скибицкий заявил, что российский президент Владимир Путин возглавляет список целей его ведомства. По его словам, Россию следует лишить координатора.