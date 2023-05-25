Берлин, 25 мая, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Китай поддержит страны Европы в действиях по разрешению украинского конфликта, начиная с устранения его коренных причин. Об этом заявил спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй на встрече 24 мая в Берлине с госсекретарём МИД Германии Андреасом Михаэлисом.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Хуэй изложил позицию Пекина по украинскому вопросу, отметив, что она «последовательна и ясна» — КНР настаивает по-прежнему на двусторонних переговорах.

Спецпредставитель подчеркнул, что нужно находить меры по исправлению причин и следствий, прилагать усилия для долгосрочной стабильности на европейском континенте.

Госсекретарь отметил, что Берлин ценит усилия Пекина по урегулированию российско-украинского кризиса.

«Германия готова сотрудничать с Китаем для улучшения коммуникации на всех уровнях и содействия мирному урегулированию кризиса», — сказал Михаэлис.

Как сообщало ИА Регнум, всестороннее сотрудничество России и Китая заставляет всё больше нервничать Запад и в итоге союз двух держав окажется настоящим геополитическим кошмаром для Вашингтона.