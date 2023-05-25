Пекин, 25 мая, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Ограниченность мышления США делает тесным даже Тихий океан, а координация России и Китая приводит к открытому миру, говорится в статье китайской газеты Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Издание проанализировало двухдневный визит в КНР масштабной российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По итогам двусторонних переговоров были подписаны соглашения, в том числе в сфере спорта, патентов, экспорта пшена и торговли услугами.

В газете отмечают большую численность российских предпринимателей, сопровождавших Мишустина.

На Западе начинают нервничать при нормальном взаимодействии Пекина и Москвы. Созданная атмосфера в Азиатско-Тихоокеанском регионе является по сути внешним проявлением геополитических опасений Вашингтона, где в других странах видят лишь угрозы и противников.

Шум, который создают на Западе, мотивирует Россию и Китай к устойчивому сотрудничеству, написали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, союз Пекина и Москвы окажется для Вашингтона настоящим геополитическим кошмаром. Российско-китайские отношения дадут отпор опасным устремлениям и создадут благоприятные условия для продвижения к общим стратегическим целям, сказал в ходе встречи с председателем Китая Си Цзиньпином премьер-министр РФ Михаил Мишустин.