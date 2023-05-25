Москва, 25 мая, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Известный по сериалу «Кадетство» 34-летний актёр Александр Головин написал в соцсетях, что сделал предложение коллеге по цеху Александре Поповой (известная по роли в спортивной драме «Регби»).

bykst Обручальные кольца

Соцсети Александра Головина Головин сделал предложение Поповой

Свой пост жених сделал под фото, на котором целует руку невесте с кольцом на безымянном пальце. Девушка ответила согласием на предложение.

Как будут отмечать свадьбу молодые, пока не сообщается.

По информации СМИ, у Головина есть внебрачная пятилетняя дочь Оливия от визажиста Светланы Белогуровой.

Как сообщало ИА Регнум, американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились в штате Джорджия.

Аффлек и Лопес возобновили отношения в 2021 году после длительного расставания. Пара впервые объявила о помолвке ещё в 2002 году, но расторгла её спустя два года.