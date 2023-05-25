Москва, 25 мая, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Известный по сериалу «Кадетство» 34-летний актёр Александр Головин написал в соцсетях, что сделал предложение коллеге по цеху Александре Поповой (известная по роли в спортивной драме «Регби»).

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин впервые женится на актрисе Александре Поповой
bykst
Обручальные кольца
Головин сделал предложение Поповой
Соцсети Александра Головина
Головин сделал предложение Поповой

Свой пост жених сделал под фото, на котором целует руку невесте с кольцом на безымянном пальце. Девушка ответила согласием на предложение.

Как будут отмечать свадьбу молодые, пока не сообщается.

По информации СМИ, у Головина есть внебрачная пятилетняя дочь Оливия от визажиста Светланы Белогуровой.

Как сообщало ИА Регнум, американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились в штате Джорджия.

Аффлек и Лопес возобновили отношения в 2021 году после длительного расставания. Пара впервые объявила о помолвке ещё в 2002 году, но расторгла её спустя два года.