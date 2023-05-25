Красный Лиман, ДНР, 25 мая, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Российские артиллерия и авиация отразили атаки ВСУ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщил 25 мая ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

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Украинские войска из числа 81-й аэромобильной и 63-й механизированной бригад пытались вернуть утраченные позиции на торском участке ДНР и в районе Серебрянского лесничества ЛНР.

В результате нанесённых ударов авиации и артиллерии ВС России противник понёс потери в технике и личном составе, уточнил Савчук.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на краснолиманском направлении российские войска уничтожили два беспилотника ВСУ и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-35 нанесли авиационные удары по живой силе и технике ВСУ.