Донецк, 25 мая, 2023, 05:41 — ИА Регнум. В Министерстве обороны рассказали об успешной операции в Донбассе — артиллерийские расчёты Центрального военного округа ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ из РСЗО «Ураган».

Министерство обороны Российской Федерации Расчеты РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

Артиллеристы, получив координаты, выдвинулись на место боевого применения и заняли огневые позиции.

Огнём была уничтожена бронетехника, киевские боевики и несколько опорных пунктов ВСУ.

«Националисты понесли потери не только на переднем крае своих подразделений, но и в тылу оборонительных порядков», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия уже проводит контрнаступление против России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киев планирует использовать переданное Западом вооружение на территориях, которые считает своими собственными. Для защиты воздушного пространства ВСУ необходимо иметь в наличии боевую авиацию, сказал Подоляк.