Донецк, 25 мая, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Российская огнемётная система «Солнцепёк» уничтожила опорные пункты ВСУ, сообщил 25 мая РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Минобороны России ТОС-1А «Солнцепёк»

Он отметил, что экипаж системы «Солнцепёк» выполнил три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Первомайское. Также российская авиация ударила по опорным пунктам украинской армии на лисичанском и авдеевском направлениях.

В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы Южного военного округа поразили семь арторудий противника и три миномёта на огневых позициях около населённого пункта Победа ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска уже несколько дней проводят контрнаступление против России. В Киеве планируют использовать переданное Западом вооружение для проведения военных действий на территориях, которые считают своими собственными.