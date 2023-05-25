На херсонском направлении сосредоточились почти 500 иностранных наёмников
РИА Новости: на херсонском направлении сосредоточено до 500 иностранных наёмников
Геническ, Херсонская область, 25 мая, 2023, 05:18 — ИА Регнум. На правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наёмников: поляков, англичан и боевиков, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Такими сведениями с РИА Новости поделился источник в силовых структурах РФ.
Отмечается, что в последнее время на подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области значительно увеличилось количество иностранных наёмников.
По сведениям силовиков, в Херсоне насчитывается до 100 наёмников, в Чернобаевке — также сотня и 300 иностранных боевиков базируются в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны.
Наёмники обустраиваются в частных домах, откуда они выгоняют местных жителей. В каждом из домов селятся группы по десять человек.
Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах ВСУ наёмников из более чем 70 стран. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин.