Геническ, Херсонская область, 25 мая, 2023, 05:18 — ИА Регнум. На правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наёмников: поляков, англичан и боевиков, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Такими сведениями с РИА Новости поделился источник в силовых структурах РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Отмечается, что в последнее время на подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области значительно увеличилось количество иностранных наёмников.

По сведениям силовиков, в Херсоне насчитывается до 100 наёмников, в Чернобаевке — также сотня и 300 иностранных боевиков базируются в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны.

Наёмники обустраиваются в частных домах, откуда они выгоняют местных жителей. В каждом из домов селятся группы по десять человек.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах ВСУ наёмников из более чем 70 стран. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

Наёмников набирают в Европе и США.