Вашингтон, 25 мая, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Украинские власти и лидеры стран Восточной Европы рассматривают возможность использования истребителей F-16 для разных целей, говорится в статье американского журнала Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Уточняется, что западные самолёты могут быть использованы в сферах от противовоздушной обороны до непосредственной авиационной поддержки. Также их могут привлечь для сопровождения судов, перевозящих зерно через Чёрное море.

Как сообщало ИА Регнум, первый этап обучения украинских пилотов управлению истребителем F-16 пройдёт в Великобритании. Отобранные 20 пилотов сначала изучат «наземную базовую подготовку». Затем их будут готовить к более конкретному обучению на истребителях.

США и их союзники планируют передать Украине F-16 через третьи страны, чтобы «избежать» непосредственного вовлечения в конфликт. При этом в Пентагоне заявили, что поставки истребителей Украине будут осуществляться в долгосрочной перспективе.