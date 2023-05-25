Санкт-Петербург, 25 мая, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах предположил возможные последствия ранения главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сообщает «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Врач считает, что после ранения головы и трепанации черепа пациент вполне способен вести полноценную жизнь. После появившейся информации по удалению гематомы и осколков у Залужного, полученных в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ, остаются шансы для его возвращения на службу.

Сама по себе трепанация каких-то особенных побочных эффектов не даёт, сказал медик. При любой операции есть риск для пациента, даже от наркоза. Осложнения могут быть вызваны основным заболеванием.

Авербах пояснил также, что на процесс восстановления Залужного, который кроме того страдает сахарным диабетом второго типа, может повлиять задевший мозг осколок. В этом случае важно знать о его поражённом отделе. Различными последствиями могут стать потеря зрения, двигательных функций и другие. Специалист не исключил, что Залужный может остаться после операции в вегетативном состоянии, таких случаев в практике много.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация в СМИ, что главком ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу после полученных ранений. Украинский офицер был доставлен сначала в Николаев, а оттуда в киевский военный госпиталь. Отмечалось, что он будет жить, но выполнять свою работу не сможет.