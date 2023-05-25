Вашингтон, 25 мая, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Первую ступень обучения пилотов ВСУ управлению истребителем F-16 пройдёт в Великобритании. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy.

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Отмечается, что отобранные для обучения 20 украинских лётчиков сначала пройдут «наземную базовую подготовку». А уже впоследствии их будут готовить к более конкретному обучению на истребителях.

Как сообщало ИА Регнум, решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте, заявил 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Поставки истребителей F-16 планируются «в долгосрочной перспективе», заявили 23 мая в Пентагоне. Истребители не предназначены «для предстоящих наступательных операций».

Отмечается, что обучение лётчиков начнётся «в ближайшие недели или месяцы».