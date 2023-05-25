Вашингтон, 25 мая, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Вашингтон не оставил России выбора в украинском конфликте. Мнением на своём YouTube-канале поделился бывший советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Американский офицер утверждает, что в Белом доме уже вошло в привычку не учитывать ничьи интересы, кроме своих. При этом внешняя политика проводится без понимания истинных интересов страны.

«В США никто не был особо заинтересован в военных действиях, и уж точно не хотел спонсировать войну против России. Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора в украинском вопросе», — признал Макгрегор.

Полковник также уверен, что США могли бы избежать такой ситуации и заставить Украину прекратить дискриминацию русских.

«Путин подписал Минские соглашения, его заверили в том, что Запад окажет давление на Украину, но всё это в итоге рухнуло», — резюмировал Дуглас Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, катастрофическими последствиями для Украины обернётся вмешательство США в конфликт. Об этом заявил бывший американский военный Корпуса морской пехоты Брайан Берлетик.

Нынешняя ситуация на Украине стала результатом вмешательства США ещё в 1991 году, а в 2014 году США свергли украинское правительство, установив свой режим.

Впоследствии страны вынуждены с нуля восстанавливать свою экономику, переданные в огромном количестве американские боеприпасы пагубно отражаются и на окружающей среде, заключил эксперт.