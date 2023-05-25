Пекин, 25 мая, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Всестороннее сотрудничество России и Китая заставляет всё больше нервничать Запад, и в итоге союз двух держав окажется настоящим геополитическим кошмаром для Вашингтона. Такое предположение сделали авторы китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По мнению автора, вся проблема кроется в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхе США и союзников перед китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Америки.

При этом опыт политического партнёрства Китая и России доказывает, что при достижении странами определенного уровня взаимодоверия мир становится более открытым.

«Сотрудничество Москвы и Пекина заставляет нервничать западные СМИ. Для них важно раскрутить старую шарманку о том, что Россия зависит от КНР, чтобы дискредитировать отношения двух стран», — заключил Global Times.

Автор сделал вывод, что помехи, создаваемые странами Запада, не в состоянии помешать стратегическому партнёрству РФ и КНР.

Как сообщало ИА Регнум, Москва и Пекин, противостоящие попыткам западных стран сохранить свою гегемонию в мире и использовать незаконные санкции для навязывания своей воли другим государствам, дадут решительный отпор этим опасным устремлениям и создадут условия для продвижения вперёд. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.