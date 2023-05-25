Вашингтон, 25 мая, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Катастрофическими последствиями для Украины обернётся вмешательство США в конфликт. Об этом в статье для Global Times написал бывший американский военный Корпуса морской пехоты Брайан Берлетик.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он утверждает, что американские интервенции после себя оставляют неизгладимые шрамы, на заживление которых потребуются годы, если не десятилетия.

В материале описывается, как текущая ситуация на Украине стала результатом вмешательства США ещё в 1991 году, а в 2014 году американцы свергли украинское правительство, установив свой режим.

Впоследствии страны вынуждены с нуля восстанавливать свою экономику, переданные в огромном количестве американские боеприпасы пагубно отражаются и на окружающей среде, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в ООН назвали сумму в размере 411 млрд долларов США, необходимую для восстановления Украины. Несмотря на оказываемую Западом помощь, экономика страны стагнирует в 2023 году, притом что в 2022 году промышленные мощности и энергетическая инфраструктура сократилась из-за военных действий на 29,1%.