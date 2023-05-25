СМИ сообщили о серии прогремевших взрывов на Украине
В Киеве и областях Украины прогремели взрывы
Киев, 25 мая, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Украинские СМИ на перебой сообщили ночью 25 мая о серии взрывов.
Издания написали о прогремевших взрывах в Харькове и Харьковской области, а также в Киеве, Николаеве и Ровненской области.
Сообщения СМИ подтвердил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, сообщив, что регион находится под обстрелом.
«Зеркало недели» написало о громких взрывах в Львовской и Хмельницкой областях.
На большей территории Украины звучит воздушная тревога. Подробности последствий прогремевших взрывов не сообщаются.
Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил о четырёх прогремевших взрывах в Харькове и области. Известно о нанесённом ракетном ударе по объектам в посёлке Циркуны.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин является основной целью Главного управления разведки минобороны Украины. Об этом в интервью Welt заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская армия уже проводит контрнаступление против России.