Киев, 25 мая, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Украинские СМИ на перебой сообщили ночью 25 мая о серии взрывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Издания написали о прогремевших взрывах в Харькове и Харьковской области, а также в Киеве, Николаеве и Ровненской области.

Сообщения СМИ подтвердил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, сообщив, что регион находится под обстрелом.

«Зеркало недели» написало о громких взрывах в Львовской и Хмельницкой областях.

На большей территории Украины звучит воздушная тревога. Подробности последствий прогремевших взрывов не сообщаются.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил о четырёх прогремевших взрывах в Харькове и области. Известно о нанесённом ракетном ударе по объектам в посёлке Циркуны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин является основной целью Главного управления разведки минобороны Украины. Об этом в интервью Welt заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская армия уже проводит контрнаступление против России.