Штат Нью-Йорк, США, 25 мая, 2023, 03:31 — ИА Регнум. В Нью-Йорке суд отклонил иск иммигрировавшей из России в США модели Гузели Ганиевой к экс-исполнительному директору американской компании по управлению инвестициями Apollo Global Management Леону Блэку с обвинениями в сексуальном насилии. Об инциденте рассказало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщина подала иск ещё в 2021 году.

Отмечается, что Блэк платил ей в течение многих лет — она грозила предать огласке их отношения. По заверениям ответчика, экс-модель уже якобы получила 9,5 млн долларов за шесть лет по соглашению о конфиденциальности.

«Соглашение о неразглашении чётко и недвусмысленно охватывает все претензии, возникающие в связи с отношениями сторон», — цитирует судью издание.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Леон Блэк подал иск в суд против Гузели Ганиевой, утверждая, что она может быть российской шпионкой.

Впоследствии его иск также был отклонен из-за его «несостоятельности».