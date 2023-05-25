Варшава, 25 мая, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Польские туристы возмущены присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции. О взаимоотношениях отдыхающих написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Цитата м/ф «Микки Маус». реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Клэй Морроу. 2013. США Разборки на пляже

Автор назвал поляков «польскими гусарами», они отказываются общаться с русскими, могут устроить потасовки в барах.

Ренкас отметил, что его соотечественники обескуражены тем, что «страдающие украинцы» не торопятся «мстить русским».

Журналист посоветовал полякам просто спокойно наслаждаться отдыхом, морем, шопингом, а не обсуждать глобальные проблемы на шезлонгах.

«Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными», — резюмировал Конрад Ренкас.

Как сообщало ИА Регнум, российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, обходя тем самым запрет на полёты в воздушном пространстве Польши. Многие авиакомпании, несмотря на закрытие неба над Европой для граждан России, по-прежнему организовывают рейсы в Россию и из неё. Это вызывает у поляков недовольство.