Туристы из Польши в Турции недовольны присутствием русских и украинцев
Myśl Polska: поляки устраивают пляжно-барные войны с русскими на курортах в Турции
Варшава, 25 мая, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Польские туристы возмущены присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции. О взаимоотношениях отдыхающих написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.
Автор назвал поляков «польскими гусарами», они отказываются общаться с русскими, могут устроить потасовки в барах.
Ренкас отметил, что его соотечественники обескуражены тем, что «страдающие украинцы» не торопятся «мстить русским».
Журналист посоветовал полякам просто спокойно наслаждаться отдыхом, морем, шопингом, а не обсуждать глобальные проблемы на шезлонгах.
«Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными», — резюмировал Конрад Ренкас.
Как сообщало ИА Регнум, российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, обходя тем самым запрет на полёты в воздушном пространстве Польши. Многие авиакомпании, несмотря на закрытие неба над Европой для граждан России, по-прежнему организовывают рейсы в Россию и из неё. Это вызывает у поляков недовольство.