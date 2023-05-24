Москва, 25 мая, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Россия проинформирована о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но есть сомнения в правдивости этих сведений, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Не могу гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна. <…> Не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Залужный перестал появляться на публике. Он даже не принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Позже появилась информация о ранении главкома ВСУ в результате ракетного удара по командному пункту в Херсонской области в первых числах мая.

Советник командования Сухопутных войск Украины Алёна Шевцова решила опубликовать в соцсетях снимок с Залужным под видом свежего фото.