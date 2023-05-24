На Украине заявили о начале проведения контрнаступления
Подоляк заявил, что ВСУ уже начали отдельные операции в рамках контрнаступления
Рим, 25 мая, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Украинская армия уже проводит контрнаступление против России, заявил в эфире итальянского телеканала Rai 1 советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, контрнаступление идёт уже несколько дней.
«Эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — добавил он.
Украина планирует использовать переданное Западом вооружение для проведения военных действий на территориях, которые считает своими собственными. Для защиты воздушного пространства ВСУ необходимо иметь в наличии боевую авиацию, заключил Подоляк.
Как сообщало ИА Регнум, экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер считает, что украинский конфликт не закончится после возможного контрнаступления ВСУ. Украине придётся продолжать войну ещё длительное время, к этому нужно быть готовыми, сказал он.