Рим, 25 мая, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Украинская армия уже проводит контрнаступление против России, заявил в эфире итальянского телеканала Rai 1 советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

president.gov.ua Михаил Подоляк

По его словам, контрнаступление идёт уже несколько дней.

«Эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — добавил он.

Украина планирует использовать переданное Западом вооружение для проведения военных действий на территориях, которые считает своими собственными. Для защиты воздушного пространства ВСУ необходимо иметь в наличии боевую авиацию, заключил Подоляк.

Как сообщало ИА Регнум, экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер считает, что украинский конфликт не закончится после возможного контрнаступления ВСУ. Украине придётся продолжать войну ещё длительное время, к этому нужно быть готовыми, сказал он.