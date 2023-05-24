Флорида, США, 25 мая, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис претендует на пост главы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Я выдвигаюсь кандидатом в президенты, чтобы руководить великим возвращением Америки», — говорится в видеообращении 44-летнего кандидата.

В среду, 24 мая, Десантис подал документы для участия в выборах президента США в ноябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, республиканец Рон Десантис претендует на пост главы Белого дома вместе с однопартийцем экс-президентом США Дональдом Трампом. По мнению экспертов, оба политика являются основными соперниками в выборах.

Аналитики считают, что Евросоюз и Соединённые Штаты ждут сложности, если президентское кресло займет кандидат от Республиканской партии.