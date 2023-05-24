Одинцово, Московская область, 25 мая, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Площадь пожара на строительном складе в Одинцово возросла до 1800 квадратных метров, сообщила 25 мая пресс-служба МЧС России.

skeeze Пожар

Возгорание торговых павильонов на улице Внуковская произошло поздним вечером 24 мая. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, по информации МЧС России, ликвидация пожара на строительном рынке «Акос» в Одинцово осложнена высокой пожарной загрузкой. На месте работают около 30 единиц техники и более 80 человек.