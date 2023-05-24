Бразилиа, 25 мая, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Рискованным шагом некоторых стран назвал попытки отменить Россию, а также санкционное давление в отношении неё министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

По словам главы бразильского ведомства, данные действия никак не помогают построению переговорного процесса, санкции лишь усиливают конфронтацию.

Сложившаяся ситуация продемонстрировала «паралич мирового сообщества», указав на необходимость реформы институтов международного управления, добавил Виейра, выступая перед парламентом.

Как сообщало ИА Регнум, власти Бразилии и ЮАР предлагают отказаться от доллара и создать единую валюту БРИКС из-за ужесточения санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы и Пекина.

Так, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего визита в Китай призвал развивающиеся страны положить конец доминированию американской валюты и разработать собственную альтернативу для использования в торговле.