На Украине устаревшее фото с Залужным попытались выдать за свежий снимок

Киев, 25 мая, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Советник командования Сухопутных войск Украины Алёна Шевцова опубликовала в соцсетях снимок с главкомом ВСУ Валерием Залужным под видом свежего фото, сообщил RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Оказалось, что девушка ещё 2 мая выкладывала на своей странице в одной из соцсетей фотографию с Залужным в точно такой же одежде. Когда об этом написали в комментариях, Шевцова быстро удалила предыдущую публикацию, но обман подтверждают оставшиеся в сети скрины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в СМИ появилась информация, что в начале 2023 года в результате ракетного удара российской армии по командному пункту в Херсонской области Залужный получил травму головы и осколочные ранения. Раненый главком ВСУ был доставлен в Николаев, а затем в военный госпиталь в Киев.