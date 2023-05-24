Москва, 25 мая, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Россия успешно прошла адаптацию к кардинальным изменениям в международной финансовой сфере, заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хотел бы с удовлетворением отметить, что России удаётся не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Путин заявил, что мировая экономика только выиграет от формирования децентрализованной международной финансовой системы.

По словам президента РФ, снизится зависимость от кризисных явлений в странах, которые до сих пор обладают таким преимуществом, как мировые резервные валюты. Это сделает экономику деполитизированной, считает Путин.