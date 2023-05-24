Под Артёмовском ликвидировали украинского чемпиона по боксу
«РВ»: в боях под Артёмовском российские войска уничтожили в рядах ВСУ чемпиона по боксу
ДНР, 25 мая, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Воевавший на стороне ВСУ бывший профессиональный спортсмен 30-летний Александр Онищенко уничтожен в ходе боевых действий в районе Артёмовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Иван Шилов ИА REGNUM
Артемовск
Онищенко был мастером спорта Украины по боксу, чемпионом страны среди юношей и юниоров, входил в состав сборной.
Подробности его ликвидации не приводятся.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в боях в Артёмовске российская армия ликвидировала украинского спортсмена-легкоатлета 23-летнего Богдана Ходаковского, экс-чемпиона страны по прыжкам с шестом. Он добровольно пошёл в ряды ВСУ, был снайпером. Его убили 15 мая в «Бахмутской мясорубке».