СМИ: в Киеве не знают, откуда диверсанты взяли оружие США для атаки на РФ
Politico: в Киеве не знают, откуда диверсанты взяли оружие США для атаки на Белгородскую область
Киев, 25 мая, 2023, 00:38 — ИА Регнум. В Киеве не владеют информацией, откуда у украинских диверсантов появились американская техника и оружие, применяемые при атаке на Белгородскую область. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрея Черняка.
«Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками», — заверил он, добавив, что военная поддержка западных стран предназначена для украинской армии.
Черняк подчеркнул, что не знает, где диверсанты взяли технику производства США. Они действуют самостоятельно, при этом управление поддерживает с ними связь, заключил представитель ГУР.
Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. В результате их атаки ранения получили несколько человек, есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. При нападении диверсанты использовали западное оружие и технику, в том числе производства США. Всего ВС России уничтожено более 70 нападавших.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американское правительство не одобряет использование своей техники для атак на Россию.