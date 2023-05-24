Киев, 25 мая, 2023, 00:38 — ИА Регнум. В Киеве не владеют информацией, откуда у украинских диверсантов появились американская техника и оружие, применяемые при атаке на Белгородскую область. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрея Черняка.

Кадр из видео МО РФ Место ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. 23.05.2023. Белгородская область. Россия

«Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками», — заверил он, добавив, что военная поддержка западных стран предназначена для украинской армии.

Черняк подчеркнул, что не знает, где диверсанты взяли технику производства США. Они действуют самостоятельно, при этом управление поддерживает с ними связь, заключил представитель ГУР.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. В результате их атаки ранения получили несколько человек, есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. При нападении диверсанты использовали западное оружие и технику, в том числе производства США. Всего ВС России уничтожено более 70 нападавших.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американское правительство не одобряет использование своей техники для атак на Россию.