Киев, 25 мая, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена вечером 24 мая в Черниговской, Киевской и Сумской областях Украины, а также в Киеве. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Черниговской области сигнал прозвучал в 23:28, в Киевской — в 23:41. В Киеве тревога началась ближе к полуночи — в 23:45.

ВС РФ ежедневно наносят удары по инфраструктуре противника.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 24 мая в шести областях прозвучала воздушная тревога.

Сирены оповещения взвыли после 00:00 также в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.