Губернатор Флориды поборется за пост президента США
Губернатор Флориды Десантис подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году
Флорида, США, 24 мая, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента США в ноябре 2024 года, сообщило 24 мая Associated Press.
Республиканец претендует на пост главы Белого дома вместе с однопартийцем экс-президентом США Дональдом Трампом.
Ряд экспертов считают Десантиса и Трампа основными соперниками предстоящей гонки за президентское кресло.
Как сообщало ИА Регнум, ожидается, что потенциальный претендент на пост главы Белого дома Десантис сделает заявление об участии в выборах во время онлайн-встречи с участием основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.
В апреле о намерении участвовать в выборах президента США объявил действующий глава страны Джо Байден. При этом его рейтинг за время пребывания в должности неуклонно снижается.