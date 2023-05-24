Флорида, США, 24 мая, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента США в ноябре 2024 года, сообщило 24 мая Associated Press.

Government of Florida Рон Десантис

Республиканец претендует на пост главы Белого дома вместе с однопартийцем экс-президентом США Дональдом Трампом.

Ряд экспертов считают Десантиса и Трампа основными соперниками предстоящей гонки за президентское кресло.

Как сообщало ИА Регнум, ожидается, что потенциальный претендент на пост главы Белого дома Десантис сделает заявление об участии в выборах во время онлайн-встречи с участием основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

В апреле о намерении участвовать в выборах президента США объявил действующий глава страны Джо Байден. При этом его рейтинг за время пребывания в должности неуклонно снижается.