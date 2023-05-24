Вашингтон, 24 мая, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине одного передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 285 млн долларов. Об этом сообщили 24 мая в минобороны Штатов.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

По мнению Пентагона, Киев испытывает срочную потребность в наращивании вооружений.

«Покупка и использование NASAMS укрепит возможности Украины по защите своих граждан и критически важной национальной инфраструктуры», — аргументировали в минобороны США своё решение о поставках оружия.

При этом конгрессмены ещё не давали согласия на сделку — у них на принятие решения есть месяц.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ получили французско-итальянский зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T. Его будут обслуживать 20 подготовленных специалистов.

Основным назначением ЗРК является защита важных объектов как от крылатых ракет, так и от беспилотных летательных аппаратов.

Общий размер американской военной помощи Украине с начала СВО превысил 35 млрд долларов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.