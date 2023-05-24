Берлин, 24 мая, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Очередные военные учения НАТО под названием Air Defender 23 направлены на устрашение России, сообщило немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО», — отмечается в материале.

О планах провести манёвры сообщалось ещё в 2018 году, но воплотить их в реальность решили после начала российской спецоперации, говорится в публикации.

Автор статьи убеждён, что это событие, несомненно, станет сигналом для России и её лидера Владимира Путина.

В газете ссылаются на главу штаба ВВС Германии Инго Герхартца, по словам которого одной из задач учений является возможность проследить, насколько быстро альянс сможет отреагировать в случае ухудшения ситуации.

Учения пройдут на территории Германии с 12 по 23 июня. В манёврах ожидается участие нескольких тысяч европейских и американских солдат. К учениям также привлекут порядка 240 самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в Эстонию прибыли американские военные, которые в течение четырёх месяцев будут проводить тренировки с эстонскими Силами обороны и примут участие в учениях Spring Storm.

Ранее в Литве прошли двухнедельные международные учения «Железный волк». К манёврам привлекались 3500 военнослужащих из 11 стран НАТО, а также около 600 единиц военной техники.