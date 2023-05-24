Тверь, 21 ноября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Тверской области надзорные и следственные органы разбираются, на каком основании в Калининском районе ведется разработка песчаного карьера. Тревогу забили местные жители, разместившие петицию в интернете, представители организации, занимающейся разработкой карьера, заверяют, что все законно. Между тем, проверку уже начал СКР, а специалисты Росприроднадзора обнаружили, что в районе карьера вырублено 15 гектаров леса, сообщает ИА REGNUM.

Открытое письмо в адрес губернатора Игоря Рудени от жителей региона появилось 16 ноября. Подписавшиеся — на данный момент около тысячи человек — просят главу региона остановить разработку карьера рядом с д. Игнатово Калининского района.

«В настоящее время в 50 метрах от жилых домов ежедневно осуществляется вырубка лесного массива, вывоз древесины и подготовка к разработке площадей под карьер, по предварительной информации, на площади 26 га в 10 км от областного центра. Лесной массив, в котором предполагается организовать карьер, является одним из немногих сохранившимся вблизи областного центра, защищающим атмосферу областного центра от выбросов промышленных предприятий».

По информации авторов петиции, карьер планируется разрабатывать в 50 метрах от деревни Игнатово — на месте другого карьера, разработка которого была приостановлена ранее. Разработчики карьера назвались жителям представителями одного из ГУПов, заявляя, что деньги от разработки будут поступать в бюджет региона, а на месте карьера впоследствии появится озеро.

«Такие же странные обоснования, при полном попустительстве надзорных органов, также приводили и предыдущие копатели в районе деревни Обухово и за деревней Игнатово в сторону посёлка Бурашево. Теперь там нет ни озера, ни песка, а есть лунный пейзаж в виде огромных кратеров с той только разницей, что данные кратеры в отличии от Луны, заполнены строительным и бытовым мусором».

«Мы понимаем, что с точки зрения обстановки в стране в целом, кризисом, санкциями, данное место очень удобно для таких целей, а именно существующая дорога, 4 км. от трассы Москва-Санкт-Петербург, идеальная дорога до строящейся трассы М-11, т. е. минимум вложений и максимум прибыли, но… Хочется напомнить Вам, что непосредственно в районе д. Обухово действовали части 119-й стрелковой дивизии. Дивизия под командованием генерала-майора А.П. Березина входила в состав ударной группировки 31-й армии Калининского фронта, наносившей под Калинином главный удар по немецко-фашистским войскам. В течение первых пяти дней декабрьского контрнаступления Советской армии части дивизии освободили ряд населенных пунктов, перерезали линию железной дороги Москва-Ленинград и утром 10 декабря 1941 г. выбили противника из деревни Игнатово (населенный пункт, расположенный недалеко от деревни Обухово). В образовавшийся около станции Чуприяновка в немецкой обороне прорыв командование 31-й армии ввело 247-ю стрелковую дивизию, которая затем сосредоточилась в деревне Игнатово. Бои за овладение деревней Обухово и окрестных населенных пунктов продолжались до середины декабря. В братской могиле покоятся 480 воинов, погибших в боях за освобождение деревни Обухово и окрестных населенных пунктов от немецко-фашистских оккупантов».

После появления в сети этой петиции, а также публикаций в местных СМИ, на ситуацию обратили в СКР — сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Свою проверку провели и специалисты управления Росприроднадзора. Выяснилось, что площадь разработанного карьера занимает чуть более 5 тыс. кв. м, а вот лес вокруг него вырублен на территории около 15 гектаров.

Разработчики карьера, ГУП «Торжокское ДРСУ», предоставили местному изданию Tverigrad.ru официальные документы, подтверждающие законность проводимых работ. По утверждению представителей предприятия, копии были предоставлены и жителям деревни Игнатово.

Песок из карьера, пояснили в компании, действительно используется для строительства федеральной трассы М-11 — участка в Тверской области. Помимо карьера у Игнатово, в регионе для строительства трассы разрабатываются еще три карьера. Рекультивировать объект представители ГУПа обещают к концу 2018 года.

Между тем, в регионе периодически выявляются незаконные песчаные карьеры, песок из которых оправлялся в том числе и на строительство трассы М-11. Такой карьер был выявлен, например, в 2014 году в Бологовском районе. В конце 2016 года жители Калининского района жаловались на разработку карьера рядом с деревней Новое Семеновское. А в августе прошлого года жители Медновского сельского поселения сообщали о варварских методах разработки карьера недалеко от деревни Волынцево — также для строительства трассы М-11.

Отметим, что федеральная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, строительство которой ведется в настоящее время, проходит в том числе и по территории Тверской области. Так, в ноябре 2014 года был открыт участок км 258 — км 334 в Торжокском, Спировском и Вышневолоцком районах Тверской области в обход Вышнего Волочка. Ведется строительство участка в обход Торжка, в Бологовском, Конаковском и Калининском районах.