Москва, 24 мая, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Минпромторг РФ в случае прекращения поставок контактных линз рассмотрит вопрос о включении их в перечень параллельного импорта. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

(сс) איתן טל Контактные линзы

Отмечается, что в министерстве оперативно рассмотрят вопрос о включении контактных линз в перечень параллельного импорта.

Ранее США ввели новые ограничения на ввоз товаров в Россию. В список в том числе попали и линзы.

Как сообщало ИА Регнум, в РФ продолжат расти цены на контактные линзы и оптику для изготовления очков, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ цены на данные виды товаров уже выросли на 30−40%.

Отмечается, что в России поставщики линз и оптики, необходимой для производства очков, повысили стоимость продукции.