Луганск, 24 мая, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии задержал в ЛНР мужчину, подозреваемого в пособничестве ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

Отмечается, что задержанный несанкционированно использовал беспилотник, который заметили над одним из стратегически важных объектов ЛНР. Росгвардейцы определили точку взлёта дрона и направились на задержание. К моменту их прибытия подозреваемый укладывал аппаратуру в кейс, а затем попытался скрыться, но был задержан.

«При опросе он сообщил сведения, представляющие оперативный интерес», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого в пособничестве ВСУ передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА Регнум, в пригороде Мариуполя сотрудники Росгвардии задержали бывшего военного ВСУ, который подозревается в пособничестве украинским войскам. Злоумышленник мог передавать противнику маршруты передвижения и координаты размещения российских войск.