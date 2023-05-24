Москва, 24 мая, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Евразийского экономического форума рассказал о феномене России и Белоруссии. По его словам, уровень интеграции между двумя странами настолько высок, что у них имеется одно ядерное оружие на двоих. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы главы республики.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, есть необходимость всем учитывать деликатный момент — наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Белоруссии и России.

«Концептуальная и идеологическая основа этого союза достаточно серьёзная — это взаимное признание исторической общности двух народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства», — пояснил президент.

Он акцентировал, что в мировой политической истории создан уникальный феномен — создание государства по формуле «Две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом.

«Даже ядерное оружие — одно на двоих. И с этой реальностью нужно считаться», — добавил Токаев, сказав, что существует и другой уровень интеграции: Казахстан, Киргизия и Армения.

Как сообщало ИА Регнум, Евразийский формат интеграции начался на кухне у президента России Владимира Путина, заявил 24 мая белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания второго Евразийского экономического форума.

Лукашенко также заявил на заседании, что Россия сейчас идёт в авангарде перехода к многополярному миру и авторитет её огромен. По его словам, Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идёт в авангарде этих процессов.