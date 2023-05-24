ЛНР, 24 мая, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Посёлок Белогоровка Луганской Народной Республики почти полуокружён российскими военными, сообщил 24 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В генштабе ВСУ эту информацию подтверждают. Под огнём российской авиации оказались позиции противника около Белогоровки, Невского, Торского и Спорного.

В юго-восточной части Кременского леса ВС России наступают в сторону реки Северский Донец для дальнейшего взятия под огневой контроль участка дороги Серебрянка — Григоровка — Белогоровка. Сопротивление пытаются оказать артиллерия и дроны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая в Минобороны России подтвердили поражение командно-наблюдательного пункта подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Авдеевка ДНР. Средствами ПВО рядом с населённым пунктом Григоровка ДНР был сбит украинский истребитель МиГ-29.