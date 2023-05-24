В Госдуме предложили привлечь школьников к общественно-полезному труду
В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
Москва, 24 мая, 2023, 22:03 — ИА Регнум. В Госдуму внесён проект, в котором предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде, сообщила глава комитета нижней палаты парламента по просвещению Ольга Казакова.
Она отметила, что этим законом депутаты предлагают рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя, чтобы уже в школе у детей формировалось чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат.
«Сегодня в виде простых бытовых навыков, таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе. А завтра этот же ученик уже будет ценить результаты своего труда в выбранной профессии и с уважением относиться к труду тех, кто рядом», — отметила Казакова, слова которой приводит ТАСС.
Также депутаты предлагают обязать учеников участвовать в общественно-полезном труде: высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощи в библиотеке, в музее.
По мнению Казаковой, участие в таком труде не должно зависеть от чьего-либо желания или нежелания, это «элемент единого образовательного и воспитательного пространства». При этом парламентарий добавила, что возраст и особенности здоровья детей будут учитываться.
Депутат полагает, что принятие закона создаст основу для совершенствования школьной программы по труду, который так и должен называться «Урок труда». По словам Казаковой, он должен формировать понятные, простые навыки, которые пригодятся в жизни, быту, в семье и профессии.
Как сообщало ИА Регнум, в российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине. Учебник пройдет обязательную апробацию уже в этом (2022-2023) учебном году, затем будут оценены результаты и при необходимости проведена доработка. Школьная программа должна отвечать вызовам времени и давать актуальные знания, в том числе исторические, отмечали представители Минпросвещения.