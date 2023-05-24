Москва, 24 мая, 2023, 22:03 — ИА Регнум. В Госдуму внесён проект, в котором предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде, сообщила глава комитета нижней палаты парламента по просвещению Ольга Казакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Она отметила, что этим законом депутаты предлагают рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя, чтобы уже в школе у детей формировалось чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат.

«Сегодня в виде простых бытовых навыков, таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе. А завтра этот же ученик уже будет ценить результаты своего труда в выбранной профессии и с уважением относиться к труду тех, кто рядом», — отметила Казакова, слова которой приводит ТАСС.

Также депутаты предлагают обязать учеников участвовать в общественно-полезном труде: высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощи в библиотеке, в музее.

По мнению Казаковой, участие в таком труде не должно зависеть от чьего-либо желания или нежелания, это «элемент единого образовательного и воспитательного пространства». При этом парламентарий добавила, что возраст и особенности здоровья детей будут учитываться.

Депутат полагает, что принятие закона создаст основу для совершенствования школьной программы по труду, который так и должен называться «Урок труда». По словам Казаковой, он должен формировать понятные, простые навыки, которые пригодятся в жизни, быту, в семье и профессии.

Как сообщало ИА Регнум, в российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине. Учебник пройдет обязательную апробацию уже в этом (2022-2023) учебном году, затем будут оценены результаты и при необходимости проведена доработка. Школьная программа должна отвечать вызовам времени и давать актуальные знания, в том числе исторические, отмечали представители Минпросвещения.