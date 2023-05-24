Вашингтон, 24 мая, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Американская певица Тина Тёрнер скончалась 24 мая на 84-м году жизни, сообщает Sky.

(сс) Philip Spittle Тина Тёрнер

«Тина Тёрнер мирно скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своём доме в Куснахте недалеко от Цюриха, в Швейцарии», — цитирует издание пресс-секретаря певицы.

Тина Тёрнер родилась в 1939 году в американском штате Теннесси. Она является обладательницей восьми премий «Грэмми».

В 2013 году Тёрнер перенесла инсульт. В 2016 году у нёе был диагностирован рак кишечника, год спустя Тёрнер сделали операцию по пересадке почки.