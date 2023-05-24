Москва, 24 мая, 2023, 21:37 — ИА Регнум. За март–апрель 2023 г. пассажиры общественного транспорта Москвы сэкономили порядка 65 млн рублей. Оплата проезда смартфоном с использованием карты «Мир» увеличилась в полтора раза, сообщили в пресс-службе платежной системы.

Пресс-служба платежной системы «Мир» Оплата проезда смартфоном с использованием карты «Мир» с начала года увеличилась в полтора раза

Экономить на транспорте пассажиры могут с помощью акции, которую проводит платежная система «Мир». Так, с марта по конец июня 2023 при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон или по биометрии, пассажир получает 10 рублей в виде кешбэка. «Стоимость одной поездки по биометрии с учетом акции составит всего 36 рублей — рекомендую всем попробовать этот удобный сервис», — прокомментировал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Предложение на оплату телефоном распространяется на проезд в московском метро, на МЦК, МЦД (D-1, D-2) и во всем наземном транспорте — электробусах, автобусах, трамваях. Для получения кэшбека карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay, Samsung Pay или SberPay. Смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Для получения кешбека за проход по биометрии в Московском метрополитене и на МЦК, банковскую карту российской платежной системы необходимо заранее привязать в профиле приложения «Метро Москвы».

«Текущая акция в общественном транспорте Москвы не первая, мы проводим их регулярно — несколько раз в год. И каждый раз предложения с кешбэком на проезд пользуются большой популярностью у пассажиров», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Акция с получением кешбека за оплату проезда картой «Мир» также начнёт действовать на новых речных трамвайчиках Москвы после их запуска. По сообщением властей, их запустят уже в июне.