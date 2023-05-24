Москва, 24 мая, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Намерение раскольнической Православной церкви Украины перенести празднование Рождества Христова на 25 декабря — вакханалия и безумие, следующим шагом на пути отказа от собственной идентичности может стать переименование языка по примеру Молдавии, заявил 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Pomisna.info Раскольники из ПЦУ

Как сообщалось ранее, 24 мая участники заседания архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины приняли решение о переходе на новый календарь, в соответствие с которым большую часть праздников будут отмечать по григорианскому календарю (в том числе Рождество — 25 декабря), но некоторые, включая Пасху, по-прежнему по юлианскому.

«Давайте подождём, когда они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский. У них соседние страны отказались от своего языка, давайте дождёмся, когда у нас будет американский язык на Украине», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В марте 2023 года парламент Молдавии утвердил поправки в законы, в соответствие с которыми государственным языком страны является не молдавский, а румынский. Инициатива, по словам её авторов, направлена на соблюдение решения конституционного суда Молдавии, который ещё в 2013 году признал государственным языком Молдавии румынский.