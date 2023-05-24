Белгород, 24 мая, 2023, 21:22 — ИА Регнум. В трёх белгородских сёлах продолжается разминирование территории, жителям пока возвращаться домой нельзя, сообщил 24 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира «ВКонтакте».

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Решение по Гора-Подолу будет принято завтра. По Козинке и Глотово будем принимать уже послезавтра. Почему? Потому что до сих пор идёт разминирование», — отметил он.

По его словам, украинские диверсанты заминировали огромное количество территории, в том числе жилых домов, административных зданий, улицы.

Перечисленные губернатором села находятся на территории Грайворонского округа.

Также Гладков во время прямого эфира сообщил, что власти региона создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тысяч человек. Рассматриваются соответствующие законодательству варианты для их вооружения.

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в свою очередь рассказал 24 мая, что в результате атаки украинской ДРГ повреждены не менее 500 домов. Он отметил, что самые большие разрушения — в селе Козинка. Там диверсанты загоняли технику во дворы и окапывались.

Как сообщало ИА Регнум, атака на Белгородскую область украинскими боевиками произошла 22 мая. В регионе был введён режим контртеррористической операции.

23 мая в Минобороны России сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов.

В результате нападения диверсантов в Белгородской области погиб один мирный житель, всего ранения получили 13 человек.