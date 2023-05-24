Вашингтон, 24 мая, 2023, 20:59 — ИА Регнум. США пока не пришли к заключению, использовали ли ВСУ американскую технику при атаке на Белгородскую область, заявил 24 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы изучаем эти сообщения, но пока не пришли к какому-либо заключению», — указал Миллер, напомнив, что США не поддерживают использование американских вооружений для атак на территории России.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби так же отмечал, что власти США изучают сообщения о том, что американская техника применялась диверсантами ВСУ при атаке на Белгородскую область.

Как сообщало ИА Регнум, украинские диверсанты проникли в Белгородскую область 22 мая. Они открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб.

Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ заблокированы и разгромили украинских диверсантов, а остатки группы отбросили на территорию Украины. Всего было уничтожено более 70 террористов.

Для нападения использовалось западное, в том числе американское, оружие и техника, ранее поставленные Западом ВСУ, об этом свидетельствуют видеозаписи, распространённые Министерством обороны России.

В Киеве при этом утверждают, что ВСУ «не имеют непосредственного отношения» к диверсии, которую якобы осуществили «добровольцы» — граждане России.